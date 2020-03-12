اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل في فنادق بالبحر الأحمر

كتب يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق البحر الأحمر والغردقة والقصير ومرسى علم على 143 فرصة عمل فى 19 فندقا وقرية سياحية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 53 فرصة عمل بإحدى الفنادق على مهن فني معدات، وتكييف وتبريد، عامل مغسلة، وتجهيز وتحضير، وزراعة، ومشرف غرف ومساعد مضيف، وفني مكافحة آفات

وأضاف الوزير، أن هناك 21 فرصة عمل بفندق آخر على مهن مراقب أمن، ومضيف، ومساعد مضيف، ورئيس وردية استيوارد، واستيوارد، وموظف استقبال، وجزار، ومساعد فني حمام ، وعامل تجهيز وتحضير، وعامل سكن العاملين ،وعامل مناطق عامة .

وفي نفس السياق، قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن هناك 69 فرصة عمل متوفرة فى عدد من الفنادق والقرى السياحية ، على مهن هاوس كيبنج، وموظف أمن، واستيوارد، وطباخ سخن ، وسفرجي، وطباخ أول ، وعامل شاطئ، وفني أعمال مدنية، كهربائي، ورئيس قسم حلواني، ورئيس قسم أول البارد، وغسال، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، وأخصائي سلامة وصحة مهنية ، وبحري.

وأكد مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها، مشيرًا إلى إن الطلبات تقدم من غدا الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.