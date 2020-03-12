تعقيم الشوك والسكاكين.. 10 تعليمات بالمنشآت السياحية لمواجهة "كورونا"

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، اتخاذ عدة إجراءات وتعليمات عاجلة لحماية وسلامة المواطنين والعاملين في الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية، وذلك من الفيروسات بصفة عامة وفيروس "كورونا" بصفة خاصة.

وأوضح المصري في تصريحات لمصراوي، أن الإجراءات شملت: إصدار دليلاً مصوراً حول الإجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة "كورونا" وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى النظافة الشخصية أولا وغسل اليدين كثيرا بعد مخالطة الأجانب، ثم (الهايجين) ويضم الغذاء والصحة والسلامة، بجانب نظافة المطابخ والحمامات ومقابض الأبواب بشكل مستمر عقب دخول وخروج الزائرين، مع تعقيم الشوك والسكاكين.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا، تشكيل غرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة في الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية لتلقى استفسارات وتساؤلات والبلاغات حال وجود أي إصابات أو اشتباه في أي حالة بكورونا، وإلزام المنشآت والمطاعم والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين.

وشدد المصري، على ضرورة اتباع الإجراءات الواجب توافرها والمتبعة في أمن وسلامة الغذاء، وتوقيع الفحوص الطبية الدورية على العاملين بالمطاعم والكافتيريات السياحية، بالإضافة إلى سرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، بجانب ضرورة التعاقد مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وأعلنت الغرفة، حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، بجانب التواصل والانعقاد الدائم وتخصيص خطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أي طارئ تواجهه المنشأة.

وخصصت وزارة السياحة والآثار، خط تليفون ساخن رقم 105 على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).