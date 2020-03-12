للاتصال المباشر.. ننشر أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بشأن الأمطار.

وينشر مصراوي الأرقام الساخنة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الأمطار والتي تم تخصيصها على النحو التالي:

- خصص مجلس الوزراء رقمي 27927407 و01022222974 لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ.

- خصصت الإدارة العامة للمرور، رقماً للإغاثة 01221110000

- وخصصت وزارة البيئة الخط الساخن 19808 - أو عبر واتساب على رقم ‏‏01222693333

- أما وزارة الكهرباء خصتت خطا ساخنا برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية

- وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخط الساخن 15100 لتقي الشكاوي من تجمعات مياه الأمطار بالمدن الجديدة

- خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236).

- وخصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء.

أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.

وجاءت أرقام أحياء القاهرة على النحو التالي: