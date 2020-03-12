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تحسبا للتقلبات الجوية.. "المرور" تهيب بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم

02:09 ص الخميس 12 مارس 2020
تحسبا للتقلبات الجوية.. "المرور" تهيب بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم؛ وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد بحدوث تقلبات جوية ورياح محملة بأتربة.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور قد دفعت بسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال أو حوادث- لا قدر الله- فضلا عن الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ للدفع بسيارات الإغاثة والخدمات الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور؛ للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق، والاتصال برقم الإغاثة (01221110000).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة، وتحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

قائدي السيارات الإدارة العامة للمرور هيئة الأرصاد التقلبات الجوية

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