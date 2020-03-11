"الوطنية للإعلام": إجراءات وقائية في ماسبيرو للوقاية من كورونا

كتب - مصطفى علي:

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة الرعاية الطبية بالهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد رئيس الهيئة -في تصريح صحفي- على ضرورة توفير الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من المرض، وذلك لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعات الهيئة، وأكد ضرورة توفير كافة أوجه الدعم لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات احترازية ووقائية بأقصى سرعة وعلى أعلى مستوى.

بدورها، اتخذت الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام برئاسة الدكتور عصام عزوز كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، وتم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية، كما سيتم استخدام المنظفات والمطهرات في دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر.

وأفادت الهيئة بأنه يتم بث فيلم تعليمي على الشاشات الداخلية للعاملين توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة التعليمات الخاصة بالوقاية من المرض، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الأسبوع القادم بالتنسيق مع منطمة الصحة العالمية للوقوف على المستجدات حول الفيروس.