"النقل": استمرار الإجراءات الوقاية من كورونا بالمترو والسكة الحديد

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كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل أن قطاعات وهيئات الوزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

وذكرت الوزارة أن هيئة السكة الحديد استمرت في نشر وتوزيع ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات، مع استمرار ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة والتطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب.

وأفادت الوزارة باستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

في السياق ذاته، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت وزارة النقل استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب وأطقم السفن والحالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ، وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.