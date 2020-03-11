الموجة السيئة بدأت: أمطار في أكتوبر ورياح في مطروح.. والأرصاد تعلق

كتب – يوسف عفيفي:

تصوير - جلال المسري:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعا سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على أن تزداد شدتها تباعا حتى السبت المقبل.

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، إن موجة الطقس السيئ بدأت قبل قليل في مناطق متفرقة من القاهرة، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة أكتوبر ومن المتوقع زيادتها بشكل غزير خلال الساعات المقبلة، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة وهو ما ينذر بسقوط أمطار حاليا على مناطق متفرقة الليلة، مشيرا إلى أن القاهرة الكبرى متوقع تعرضها لأمطار غزيرة تزيد عن 45 ملم.

كما شهدت محافظة مطروح، مساء اليوم، نشاطا في حركة الرياح، قبل العاصفة الترابية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن البلاد تتعرض لنشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية والذي يتراوح بين 60 إلى 70 كيلو مترا في الساعة، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا تعتبر طبيعية لهذا الوقت من العام، وهي فترة تقلبات جوية في نهايات فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس الجاري.

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