مجلس الوزراء يستعرض تقريراً نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من الأول من يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على طلب وكالة الفضاء المصرية، التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم، وهي جهة حكومية تتبع الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، وذلك لاستخدام مركبات الإطلاق الصينية لإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم حالياً مع دولة الصين في تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم اعتماد ما طرحه وزير المالية خلال المناقشة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن الدراسات التكميلية لمشروع تحديث خط سكة حديد (طنطا ـ المنصورة ـ دمياط)، والتي تُمول من منحة رصدها البنك بقيمة مليون و 500 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لهذا المشروع، بهدف رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي وزيادة جودة وسلامة خدمته.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين مصر ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول إعداد دراسة جدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والتي تمول من منحة رصدها البنك بحد أقصى مليون و 200 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى للمشروع الذي يهدف إلى تحسين أداء نظام النقل العام بالقاهرة، عبر تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لمرفق المترو من حيث عدد الركاب المستفيدين في السنوات المقبلة، ومد العمر المتوقع لأنظمة الخط الثاني لمدة 25 سنة إضافية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز جهينة ـ بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود الدولة في تطبيق منظومة النظافة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. فضلا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة برج العرب، لصالح مُحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك كمظهر حضاري يدعم التجارة الداخلية، ويُوفر للمواطنين احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مناسبة.