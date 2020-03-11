"الوطنية للصحافة": إجازة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية غدًا الخميس

القاهرة- أ ش أ:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجازة غدًا الخميس؛ نظرًا للظروف الجوية الطارئة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال إجازة غدًا.

ودعت الهيئة إلى أن تتخذ كل مؤسسة القرار المناسب وفقاً لاحتياجاتها، بما في ذلك منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجازة يوم الخميس الموافق 2020/3/12، إلا من تستلزم حاجة العمل تواجدهم بالمؤسسة لاحتياجات العمل الضرورية وتتولى المؤسسة وضع خطة التشغيل.​