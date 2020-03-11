أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

"الوطنية للصحافة": إجازة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية غدًا الخميس

05:21 م الأربعاء 11 مارس 2020
"الوطنية للصحافة": إجازة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية غدًا الخميس

الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر

القاهرة- أ ش أ:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجازة غدًا الخميس؛ نظرًا للظروف الجوية الطارئة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال إجازة غدًا.

ودعت الهيئة إلى أن تتخذ كل مؤسسة القرار المناسب وفقاً لاحتياجاتها، بما في ذلك منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجازة يوم الخميس الموافق 2020/3/12، إلا من تستلزم حاجة العمل تواجدهم بالمؤسسة لاحتياجات العمل الضرورية وتتولى المؤسسة وضع خطة التشغيل.​

هذا المحتوى من

Asha
كرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة مجلس الوزراء الطقس

الخبر التالى:

"أبوشقة" لرئيس "مستقبل وطن": "الوفد" يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمواجهة كورونا.. "التعليم" تقرر تعليق الأنشطة وتعديل الجدول الدراسي