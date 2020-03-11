طيران الإمارات يعقم طائراته ومقاعده لمكافحة فيروس "كورونا"

كتب- محمد عبيد:

اتخذت شركة طيران الإمارات، عدة خطوات إضافية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، حيث تُخضع جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة، بعد أن أفادت أحدث الاكتشافات الطبية أن "كورونا" ينتقل أساسًا بالملامسة، تم تنظيف وتعقيم الأسطح التي يلامسها ركاب وأطقم الطائرات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تستخدم مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً وتمنع أي تلوث، وهذه المواد صديقة للبيئة أيضاً.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضا عملية التنظيف مسحًا شاملاً لجميع الأسطح، من النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو الشخصية ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزانات العلوية في المقصورة، وحتى الحمامات والممرات ومناطق راحة أفراد طاقم الخدمة، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الأخرى، مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.

وأشارت إلى أن عمليات تنظيف وتعقيم طائرة البوينج لإعدادها للرحلة التالية يتطلب فريقًا مكونًا من 18 فردًا يعملون لمدة ساعة كاملة، في حين تحتاج طائرة الإيرباص A380 إلى فريق مكون من 36 عاملاً، وفي المتوسط، فإن 248 طائرة تخضع لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.

وقالت، إذا تبين أن طائرة نقلت حالة مشتبهًا بها أو حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، فإن الطائرة تخضع لعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين 6- 8 ساعات وتتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة، كما تُستبدل أيضاً مرشحات الهواء في المقصورة.