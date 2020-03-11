بعد إعلان الحكومة تعليق الفعاليات الكبرى.. تأجيل معرض سيتي سكيب - مصر

كتب - محمد عبد الناصر:

قررت شركة إنفورما تأجيل معرض سيتي سكيب مصر الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 18- 21 مارس الجاري، ومؤتمر جوائز سيتي سكيب الذى كان مقررا تنظيمه يومي 16 و17 مارس.

وقالت الشركة في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للمعرض، الأربعاء، أن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر.

وأضافت: "نحن نراقب الوضع بعناية ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي".

وقالت الشركة: "نحن ملتزمون بتقديم بديل ممتاز في وقت لاحق من عام 2020 للمشترين والبائعين لدينا على حد سواء، ونود أن نؤكد لكم أن تسجيلك ومشاركتك لم يتغيرا وصالحة للتواريخ الجديدة".اضغط هنا