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أمطار غزيرة ورياح ورمال.. الأرصاد تعلن طقس الأيام الـ3 المقبلة

09:00 ص الأربعاء 11 مارس 2020
أمطار غزيرة ورياح ورمال.. الأرصاد تعلن طقس الأيام الـ3 المقبلة

أمطار غزيرة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام الـ3 المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة)، فالأربعاء دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار نهارا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وأكدت الهيئة تواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري، بينما تنشط الرياح في السواحل الشمالية مع وجود فرص لسقوط أمطار.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 25 -12، السواحل الشمالية 20- 15، جنوب سيناء 29- 19، شمال الصعيد 31 - 14، جنوب الصعيد 35 - 19.

وأكدا الهيئة، في بيان لها، أن طقس الخميس سيكون غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتواجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون شدتها من متوسطة إلى خفيفة، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 23 -14، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 30- 19، شمال الصعيد 26- 16، جنوب الصعيد 35 - 20.

وعن طقس الجمعة، أكدت الهيئة أنه سيكون استمرارا لحاة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحيث يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ونساط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17- 14، السواحل الشمالية 17- 14، جنوب سيناء 30- 19، شمال الصعيد 20- 16، جنوب الصعيد 25- 20.​

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة السواحل الشمالية الشبورة المائية سقوط أمطار

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