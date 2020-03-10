بعد التنمر عليه.. كواليس اعتذار مصريين للشاب الصيني (فيديو)

كتب - محمد مهدي:

قالت فيحاء وانغ، صحفية صينية مقيمة بمصر، إن الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر منذ أيام خلال استقلاله سيارة بالطريق الدائري، تقبل اعتذار عدد من الشباب المصري عما حدث.

وأضافت وانغ، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الشاب الصيني الذي لا يرغب في الافصاح عن هويته، وهو صديق لها، موضحة أنها رتبت لقاءه مع عدد من الشباب المصري في أحد الفنادق؛ للاعتذار عن الواقعة التي حدثت على الطريق، عندما تركه أحد السائقين وتعرض للتنمر من قِبل المارة.

وكشفت أنها تلقت طلبًا خلال الساعات الماضية من مجموعة من أصدقائها المصريين لتنسيق مقابلة مع الشاب الصيني، وجرى تقديم باقة من الورد و"تورتة" عليها العلم الصيني؛ اعتذارًا له عن الواقعة.

وأوضحت وانغ أن الشاب الصيني يعيش في القاهرة منذ شهور قليلة، ويعرف قيمة العلاقة الوطيدة بين مصر وبكين لكنه فوجيء بالإساءة له خلال انتقاله من مقر عمله إلى منزله.

وأشارت إلى أن الشاب يتمنى العيش في هدوء بعيدا عن صخب السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.