وزير الري: إعلان الطوارئ في الوزراة تحسبا لموجة الطقس السيئة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الوزارة انتظارا لموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد خلال اليومين المقبلين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، للرد على مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري.

وقال الوزير: نحن في حالة طوارئ طوال العام، ولكن زادت حالة الطوارئ هذه الأيام بسبب توقعات الطقس الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أنه تم وقف كل الإجازات لجميع العاملين، تحسبا لأي تقلبات جوية تشهدها مصر.

ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام المقبلة موجة أمطار غزيرة، سواء في نشاط الرياح أو فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق قد تصل لحد السيول.​