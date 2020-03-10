وزير السياحة: فحص 20% من العاملين في المراكب والفنادق بالصعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الشائعات التي أثيرت حول غلق المزارات السياحية في الصعيد، كاذبة لا أساس لها من الصحة، موضحا أن وزراء السياحة والصحة والطيران زاروا هذه المزارات لتفقد الحركة هناك.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر من أقل الدول التي تعاني من المرض، وسيتم القضاء على الفيروس قريبا، موضحا أن وزارة السياحة تنسق بشكل يومي مع وزارة الصحة واتحاد الغرف السياحية، وكافة أجهزة الدولة لحماية العاملين في السياحة، وكذلك الزائرين لمصر.

وأوضح الوزير، أن وزارة الصحة، أجرت فحصا وأخذت عينات من حوالي 20% من طاقة المراكب والفنادق الثابتة والعائمة في الأقصر وأسوان، ونهدف من ذلك إلى الاطمئنان على كل العاملين على متن المراكب والفنادق السياحية بالصعيد، مشيرا إلى التركيز في الصعيد كان لمركب سياحي ظهر على متنه الفيروس، ووفقا للمعاير الدولية أخذت الدولة كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وعزل للحفاظ على صحة الجميع.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن جميع السائحين الموجودين على المراكب النيلية في الصعيد باستطاعتهم حاليا السفر والزيارة دون خوف أو قلق، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين في دول العالم.​