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كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟ (إنفوجرافيك)

06:00 ص الأحد 01 مارس 2020
كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟ (إنفوجرافيك)

الحجر الصحي بالمطار

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عن طريق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الإنفوجرافيك إلى عدد من النصائح لتجنب الإصابة بالعدوى، من بينها: نظافة اليدين واستعمال المناديل، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، وتجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

كما نصحت الوزارة بتجنب التعامل مع الحيوانات البرية دون استخدام وسائل الوقاية.

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وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية فيروس كورونا الحجر الصحي
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