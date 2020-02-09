وزير الزراعة يزور الإدارة المركزية لحماية الأراضي ويوجه بحسن معاملة المواطنين

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كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليوم الأحد، في إطار جولاته المفاجئة لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، لمتابعة سير العمل ولقاء الموظفين بشكل مباشر للاستماع إلى مشكلاتهم.

ووجّه القصير، العاملين بحماية الأراضي بضرورة حسن معاملة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وسرعة إنهاء الإجراءات طالما أنها مشروعة ومطابقة للقانون، كما وجّه بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضي النفع العام.

واستمع وزير الزراعة، إلى مشكلات العاملين وطالب بتطوير مكاتبهم حتى يستطيعون تأدية مهامهم بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى الاهتمام بالميكنة والتحول الرقمي.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.