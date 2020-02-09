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متحدث الرئاسة ينشر فيديو عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن

08:26 م الأحد 09 فبراير 2020
متحدث الرئاسة ينشر فيديو عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء اليوم الأحد، عقب مشاركته في القمة الأفريقية بأديس أبابا.

وترأس الرئيس السيسي اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، والتي تعقد تحت شعار (إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا).

يشارك في القمة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولو 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريتش.

السيسي أديس أبابا القمة الأفريقية أفريقيا أنطونيو جوتيريتش

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