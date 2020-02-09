وزنها 90 طنًا.. "الآثار" تكشف موعد انتهاء تركيب مسلة رمسيس الثاني بالتحرير (صور)

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، أعمال تطوير ميدان التحرير؛ لمتابعة عملية ترميم وتركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني، والاطمئنان على حالتها، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكشف وزيري، موعد الانتهاء من تركيب الجزء الأخير من مسلة الملك رمسيس الثاني في ميدان التحرير، قائلًا إنه سيتم الانتهاء من تركيب المسلة خلال أيام مقبلة.

وأشار وزيري إلى أنه تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة على قاعدة مرتفعة، حتى تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي الميدان، موضحًا أن جميع أجزاء المسلة خضعت لأعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل، من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

ونقلت المسلة من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، وكانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، ويبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، ومنحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني، واقفًا أمام أحد المعبودات، إضافة إلى الألقاب المختلفة له.