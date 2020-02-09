حوكمة القارة السمراء.. "الرقابة الإدارية" تستعرض عام الإنجازات المصرية في أفريقيا



القاهرة- (أ ش أ):

استعرضت هيئة الرقابة الإدارية، الإنجازات التي حققتها مصر طوال فترة ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي.

وقالت الهيئة، إنه على مدار عام من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحققت العديد من الإنجازات في شتى مجالات التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وفي ضوء اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالوقاية من الفساد ومكافحته، اضطلعت بدورها في دعم وتعزيز الجهود الأفريقية المعنية ببناء قدرات كوادر أجهزة إنفاذ القانون بالقارة.

وعملت هيئة الرقابة الإدارية على تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم، تحقيقًا للحوكمة والإدارة الرشيدة والوصول إلى مستويات أعلى من النزاهة والشفافية.

وانطلاقًا من إدراك القيادة السياسية بمصر للتحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي بعقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي عُقد خلال شهر يونيو من عام 2019 ليضم ممثلي كافة جهات إنفاذ القانون بعدد 48 دول أفريقية، و5 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد، وممثلي 3 دول عربية شقيقة كضيوف شرف للتباحث حول دعم آليات الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وأسفر المنتدى عن اصطفاف كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة الفساد لتعلن القارة الأفريقية، عزمها على الارتقاء بجهود التنمية والاستفادة المثلى من ثرواتها وسد أي ثغرات تحاول النيل من نهضة القارة الذهبية.

وحرص الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول (تنزانيا، جنوب السودان، كينيا، السنغال، بنين، مالي، الكاميرون) لتنسيق الجهود وتفعيل التعاون المشترك، كما شارك في الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

واضطلعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد -التابعة لهيئة الرقابة الإدارية - على الوفاء بدورها في دعم قدرات الكوادر الإفريقية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية بتدريب 250 متدربًا من الدول الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد، حيث عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال عام 2019 ، 10 دورات تدريبية لـ357 متدربًا من الضباط الأفارقة الوافدين للتدريب بالقوات المسلحة المصرية، و8 دورات تدريبية لـ185 متدربًا للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد، و8 دورات تدريبية لـ163 متدربًا من بعض الدول والكيانات الإفريقية منها البنوك الأفريقية، البرلمان الأوغندي، والإذاعيين والصحفيين الأفارقة، ودورتين تدريبيتين لـ11 متدربًا من العاملين ببعض السفارات الأفريقية بجمهورية مصر العربية.

وطلب المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الإفريقي أن تكون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي الذراع التدريبي للمجلس بالقارة في مجال تأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة الفساد بكافة الدول الإفريقية وذلك في ضوء الخبرات التي تحوزها الأكاديمية، كما طلب اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية إعداد أنشطة تدريبية متخصصة لرؤساء هيئات مكافحة الفساد والمستويات القيادية بها.

وعلى الصعيد الدولي وبناء على التزام جمهورية مصر العربية بالوفاء بإعداد تقرير التقييم الذاتي لواقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية في ضوء خضوعها الطوعي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، فقد استضافت هيئة الرقابة الإدارية الوفد المعني بالمراجعة أثناء زيارتهم لمراجعة التقرير المصري والذي عرضت نتائجه أثناء مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أثنى عليه كافة الحضور، لتختتم جمهورية مصر العربية رئاستها للاتحاد الإفريقي بإنجاز جديد في مجال الشفافية والوفاء بالالتزامات الدولية.