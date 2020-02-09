وزير الزراعة يصدر قرارًا بضم نقيب البيطريين إلى عضوية مجلس إدارة "الخدمات البيطرية"

كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضم الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019، كعضو من ذوي الخبرة بدلًا من الدكتور الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بموجب القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2020.

جاء ذلك عقب اطلاع وزير الزراعة على القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019 بشان إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكتاب الهيئة الوارد برقم 1181 بتاريخ 19 يناير 2020، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني للوزارة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، أن القرار يأتي في إطار تصحيح المسار لمهنة الطب البيطري والحفاظ على حقوقها من الضياع، مبديًا سعادته من قرار وزير الزراعة الذي يبدي العمل العام أولًا.