حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية.. والأرصاد تحذّر
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ33 بأديس أبابا، وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام، وتحذير الأرصاد من أمطار القاهرة خلال فترة عدم الاستقرار.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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