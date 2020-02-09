اتهمته بنشر أخبار كاذبة.. "الأعلى للإعلام" يحفظ الشكوى ضد مصطفى بكري

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحفظ الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام ضد مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، والتي اتهمته ببث أخبار كاذبة حول بيع تردد الفضائية المصرية.

وقال جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، إن التوصية بحفظ التحقيق جاءت اكتفاء بالتوضيح الذي بثه البرنامج في حلقة الخميس الماضي، مع التنبيه بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

وأوضح شوقي في تصريحات إعلامية له، أن اللجنة أوصت أيضًا بفتح تحقيق مع المواقع والصفحات التي تورطت في نشر خبر كاذب، منقولًا عن أحد المواقع الإلكترونية حول إصابة أحد المواطنين بفيروس "كورونا المستجد"، وعددها 16 صفحة وموقعًا.

وأضاف أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات ضد المخالفات التي تم بثها في برنامج "نفسنة" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" في حلقتي يومي 2 و3 فبراير الجاري من ألفاظ وعبارات "سوقية" وحوارات متدنية، تحض على كراهية الأزواج، ومخالفة قيم الأسرة، بحسب تعبير البيان.