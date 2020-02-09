النواب يحيل قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية

القاهرة- (أ ش أ):

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

كما وافق المجلس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية التمويل الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.