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وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادي الجديد بالطاقة الشمسية

06:34 م الأحد 09 فبراير 2020
وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادي الجديد بالطاقة الشمسية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إنارة مساجد محافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية.

وقال الوزير، في تصريح صحفية، على هامش زيارته اليوم إلى الوادي الجديد، إنه جرى الاتفاق مع المحافظ محمد الزملوط على البدء في إنارة 5 مساجد بالطاقة الشمسية، كبداية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمساجد المحافظة.

وشملت زيارة وزير الأوقاف للوادي الجديد، افتتاح مسجدين وتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وافتتاح الدورة التثقيفية لمعلمي التربية الدينية في الوادي الجديد.

محمد مختار جمعة الطاقة الشمسية الوادي الجديد إنارة المساجد

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