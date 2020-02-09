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"البيئة" تشارك في فعاليات المهرجان الكشفي الـ13 بمركز شباب صنافير

06:14 م الأحد 09 فبراير 2020
"البيئة" تشارك في فعاليات المهرجان الكشفي الـ13 بمركز شباب صنافير

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية الإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع مركز شباب صنافير في فعاليات المهرجان الكشفي الثالث عشر وتعددت الأنشطة المقدمة خلال المعسكر شملت ندوات توعوية وأنشطة وورش عمل فنية.

وشارك في هذه الفعاليات، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، الكشافة البحرية ووزارة الشباب والرياضة والشركة القابضة لمياه الشرب مستهدفين فرق الكشافة بالمحافظات المختلفة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعي البيئي وحث المواطن على المشاركة في تغيير السلوكيات والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

كما نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع المتحف الإسلامي رحلة بيئية تعليمية لرواد المتحف للتعريف بأهمية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها وعلى الموارد الطبيعية والتعرف على التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والأهمية الاقتصادية للتنوع البيولوجي، إلى جانب تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة تدوير المخلفات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات من الورق والكرتون والبلاستيك في صنع أشياء ذات قيمة فنية وجمالية.

وزارة البيئة مركز شباب صنافير وزارة الشباب والرياضة المتحف الإسلامي

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