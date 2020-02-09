تؤسس قوة لمكافحة الإرهاب.. الرئاسة: السيسي عرض استضافة مصر لقمة أفريقية قريبًا

كتب- محمد سامي:

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، من واقع مسؤليات مصر تجاه القارة وإيمانًا بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في أفريقيا.

ودعا الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.

وكان الرئيس السيسي، ترأس اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، والتي تعقد تحت شعار (إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا).

يشارك في القمة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولو 55 دولة أفريقية، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش.