الأزهر يوجه وفدًا لتشاد لتحضير لأعمال قافلة طبية تنطلق الثلاثاء

كتب - محمود مصطفى:

توجه اليوم الأحد وفدا طبيا وإداريا إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور طارق السعيد، أستاذ التخدير والرعاية المركزية بكلية طب بنين الأزهر، والشيخ محمد العبد، مسؤول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر، للوقوف على جاهزية المستشفيات التي سيعمل فيها أطباء القافلة، والتي تُجري عملها في أحياء العاصمة أنجمينا.

وأوضح الأزهر في بيان له الأحد، أن القافلة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل من 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، وطاقم من الصيادلة والممرضين، لتوقيع الكشف الطبي المجاني، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، مشيرا إلى أنه تم شحن خمسة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتعد القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وعملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت الثانية لولاية "أبشي"، والثالثة لولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.