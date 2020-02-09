"وعدت فأوفت".. الاستعلامات تستعرض دور مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

كتب - مصطفى علي:

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر وعدت فأوفت خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وحققت الكثير من الإنجازات على المستويين الاقتصادي والسياسي في عام واحد.

وقالت الهيئة - في تقرير لها اليوم الأحد "إن مصر كانت عند الثقة التي أولاها إياها الأشقاء في القارة الأفريقية، فاليوم يكتمل عام كامل على تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية في أديس أبابا، وخلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تعاملت مصر مع المهمة باعتبارها ثقة تقدرها من قادة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها، وباعتبارها أيضا مسؤولية عليها الوفاء بها تجاه القارة وشعوبها".

وأضافت الهيئة أنه على مدار هذا العام تحركت القيادة المصرية على أكثر من صعيد من أجل مصالح شعوب أفريقيا، ومن أجل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبين الشعوب الأفريقية وبعضها البعض.

زيارات السيسي الخارجية

وأشارت الهيئة، إلى أن الرئيس السيسي جاب قارات العالم دفاعاً عن مصالح أفريقياً، ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم، فعقب القمة الأفريقية كان الرئيس على منصة مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا، ثم في القمة الأفريقية الأوروبية في النمسا ثم في منتدى الصين - أفريقيا في بكين، ثم في القمة اليابانية - الأفريقية (تيكاد) في طوكيو، وقمة الدول السبع الصناعية في باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في أوساكا باليابان، ثم في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قمة التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا في ألمانيا، ثم القمة الأفريقية الروسية في سوتشي ثم القمة البريطانية - الأفريقية للاستثمار في لندن في يناير الماضي، وفي كل هذه الملتقيات العالمية وغيرها كان الرئيس السيسي خير معبر عن قضايا القارة الأفريقية ومدافع عن حقوقها ومصالحها.

وعلى الصعيد الأفريقي الأفريقي، شهد الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى، وهي أكبر دفعة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة.. ومن أجل تعزيز السلم والأمن في أفريقيا قام الرئيس بجهود خلال اللقاءات الأفريقية الثنائية والجماعية، كان من بينها دور مصر في التقريب بين كينيا والصومال، وكذلك دعم الرئيس السيسي لمبادرة إسكات البنادق في القارة الأفريقية، إضافة إلى دور مصر البناء إزاء التطورات التي شهدها السودان، وكذلك جهود مصر من أجل التسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا.

وعلى صعيد العلاقات بين مصر والشعوب الأفريقية، بذلت مصر جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه فنظمت مصر منتدى الاستثمار في أفريقيا، والملتقى الاقتصادي العربي الأفريقي، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما صدرت توجيهات لكل أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات والتي نفذت العديد من برامج التعاون في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والري والدبلوماسية والبيئة والشباب والرياضة والصناعة وبناء الكوادر والقدرات البشرية وغيرها.

وأكدت الاستعلامات أن الجهود سوف تستمر وتتعمق في الشهور والسنوات القادمة.. فرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كانت البداية للانطلاق المصري- الأفريقي المشترك لكل ما فيه صالح ومستقبل الشعوب الأفريقية.

10 قمم عالمية من أجل أفريقيا

قال تقرير هيئة الاستعلامات "إن الرئيس السيسى شارك منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية التي تولى رئاسة عدد منها بالمشاركة مع قادة العالم في 4 قارات، هي: أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وكان في كل هذه القمم مدافعا قويا وصريحا في المطالبة بحقوق الشعوب الأفريقية في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء".

وشارك الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن في 15 فبراير 2019، فألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ليكون أول رئيس دولة غير أوروبية يشارك بكلمة في الجلسة الرئيسية منذ تأسيس المؤتمر عام 1963، وقد عرض الرئيس رؤية مصر؛ لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة وتسهيل حركة التجارة البينية في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وشارك الرئيس السيسي في قمة الحزام والطريق في 24 أبريل 2019 في العاصمة الصينية بكين، حيث تحدث الرئيس باسم أفريقيا داعياً إلى مزيد من التعاون في مجالات البنية التحية والتنمية الاقتصادية، وشارك كذلك في قمة مجموعة العشرين باليابان في 27 يونيو 2019، وتحدث فيها الرئيس السيسي مطالباً بتعزيز الدعم الدولي لجهود التنمية في أفريقيا، كما شارك في 28 يونيو في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، جمعت كلا من رئيس جنوب أفريقيا والرئيس السنغالي.

وشارك الرئيس السيسي في القمة 45 لمجموعة السبع الكبرى (G7)، والتي استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية يومي 25 و26 أغسطس 2019، وألقى الرئيس السيسى كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا قال فيها: "إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف".. ودعا الرئيس السيسي إلى وضع إطار لتنمية واستخدام الموارد البشرية والمادية لأفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات، وتكوين مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات تقلل من البطالة بين الشباب الأفريقي المنضم إلى سوق العمل سنوياً.

وشارك الرئيس السيسي في القمة السابعة لمؤتمر "تيكاد 7" فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو.. وفي خطابه أمام المؤتمر قال الرئيس السيسى "إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفًا أن تبني أجندة أفريقيا 2063، وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعدان بمثابة حجر الزاوية للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود".

وأكد الرئيس أن الاتحاد الأفريقى نجح على مدى سنوات فى صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت في أجندة 2063، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقاهرة من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.

وشارك الرئيس السيسي بعد ذلك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد في بيان مصر الذي ألقاه في 24 سبتمبر الماضي على أن التزام مصر بموضوعات الصحة امتد إلى القارة الأفريقية ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث تسعى لتعميم مبادرة "100 مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واهتم الرئيس السيسي، خلال لقائه مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في 22 سبتمبر 2019 بالتباحث حول سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة.. كما شارك في 25 سبتمبر 2019 بنيويورك في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبدالله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين.

ومن جانبهما؛ أشاد الرئيسان الصومالي والكيني بدعوة مصر لعقد هذه القمة، والتي تعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما بما يؤدى إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وتم خلال القمة التوافق علي تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء؛ لتسوية أي نقاط خلاف، تمهيدا لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين الي طبيعتها.

واستقبل السيسي، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في 25 سبتمبر 2019، وتطرق اللقاء إلى سبل تكثيف التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو تحقيق التنمية في أفريقيا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من خلال دعم سياسات التمويل التنموي؛ لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية.

وشارك الرئيس السيسي في قمة روسيا - أفريقيا يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وترأس الرئيس السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين أول قمة روسية - أفريقية، وقد وضع البيان الختامي للقمة خريطة طريق؛ لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.. وأكد الرئيس السيسى خلال القمة أن القارة الأفريقية منفتحة على التعاون مع شركائها، وتعول على تعزيز التعاون التاريخي مع روسيا، وخصوصاً في مجالات تطوير البنى التحتية، التي تعد من أبرز أولويات القارة، ودعا الرئيس السيسي الشركات الروسية إلى مضاعفة استثماراتها في القارة الأفريقية، وشهدت القمة عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، برزت فيها أهم الأزمات التي تشغل بال القارة السمراء، من مشكلات مكافحة الإرهاب إلى الأزمات والحروب.

وحظيت قمة الشراكة من أجل أفريقيا، التي انعقدت على مدار يومين في ألمانيا في 19 نوفمبر 2019 تحت عنوان "قمة الاسثتمار مستقبل مشترك" بحضور الرئيس السيسى، بصفته رئيسًا لمصر وللاتحاد الأفريقي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول الأفريقية، بأهمية خاصة فى ظل استعادة مصر لدورها الرائد فى القارة الأفريقية ورئاستها هذا العام للاتحاد الأفريقى، إذ تعكس مشاركة مصر للمرة الثالثة على التوالى فى هذه القمة الألمانية الأفريقية مدى أهمية الشراكة المصرية واعتبار مصر بوابة أفريقيا انطلاقاً من العمق الاستراتيجى الذى تمثله داخل ربوع القارة وفرص الاستثمار الهائلة التى توفرها للمستثمرين فى جميع القطاعات.

وشارك الرئيس السيسي في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في 20 يناير 2020 برفقة 15 رئيس دولة آخرين، واستضافهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، وشارك في القمة قادة سياسيون ورجال أعمال أفارقة مع الحكومة البريطانية والمستثمرون والمؤسسات المالية الدولية البريطانية؛ لإقامة شراكات دائمة جديدة في أفريقيا توفر المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والنمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، معربا عن تقديره للمملكة المتحدة في دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا فى أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.