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عبدالعال: متبقي من عمر البرلمان الحالي 3 شهور

03:34 م الأحد 09 فبراير 2020
عبدالعال: متبقي من عمر البرلمان الحالي 3 شهور

الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالي لم يتبق على استمراره سوى أشهر قليلة مطالبا النواب بسرعة إنجاز القوانين المعروضة عليهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة، مشروع التمويل الاستهلاكي، وعدد آخر من مشروعات القوانين.

وأكد عبدالعال، أن قانون الإجراءات الجنائية، واحد من أهم القوانين التي يجب على البرلمان الإانتهاء منها، قبل نهاية دور الانعقاد، متابعا: "باقي من عمر المجلس 3 شهور".

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة على تعديلات قانون حماية الآثار في مجموعه.

مجلس النواب علي عبدالعال مشروع التمويل الاستهلاكي

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