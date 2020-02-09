برلمانية تقترح إنشاء قناة متخصصة للترويج للسياحة المصرية

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سعاد المصري، باقتراح برغبة لإطلاق قناة فضائية متخصصة في شئون السياحة المصرية للترويج للقطاع عن مختلف المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية في مجال السياحة سواء الشاطئية أو العلاجية أو الأثرية أو الدينية أو غيرها من المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية.

وأوضحت سعاد المصري، أن المقترح يهدف للترويج للسياحة المصرية لمختلف دول العالم، على أن تكون ناطقة بكل لغات العالم ويتم استعرض الأماكن السياحية المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعرض نبذة عن تاريخ هذه المعالم أو المناطق حتى يتسنى للسائح معرفة تاريخ هذه المناطق ومن ثم ستكون بمثابة عامل جذب للسياحة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية عظيمة، وتوجد دول تحقق دخلًا كبيرًا من السياحة في حين لا تمتلك عُشر ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، لافتة إلى أنه من الممكن الإعلان عن الفنادق من خلال القناة وبالتالي سيكون الأمر بمثابة تمويل للقناة حتى تستطيع مواصلة عمله بما يمكنها من أن تكون مصدر دخل جديد للخزانة العامة، على أن يتم توجيه جزء من إيراداتها لترميم المعالم الأثرية والاهتمام بقطاع السياحة بشكل عام على مستوى الجمهورية.