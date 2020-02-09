حال تفاقم كورونا.. برلمانية تسأل عن المخزون الاستراتيجي من الكمامات

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والصناعة، بشأن مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من الكمامات حال تفاقم تبعات فيروس كورونا.

وأشارت داليا، إلى أنه مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين ووصوله إلى العديد من الدول يزداد التركيز على الوقاية من العدوى به، وبالطبع يأتي استخدام الكمامة بشكل دوري كأحد أهم آليات الوقاية منه.

وأكدت أن الأمر لم يعد مقتصرًا فقط على الصين بل انتقل إلى دول أخرى، حيث جرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلند وهونغ كونغ وبريطانيا، وغيرهم.

وأشارت إلى أن الإقبال على شراء الكمامات تسبب في نفاذها من الصيدليات في المدن التي انتشر فيها فيروس كورونا، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تسارع فيه الدول لزيادة إنتاجها من الكمامات وتوفير مخزون استراتيجي حال التفاقم نجد أن الجهات المعنية لا تقوم بدورها في هذا الأمر، بل تم رصد عمليات لتصدير الكمامات من مصر.

واستدلت على كلامها بأن المركز المصري للحق في الدواء، رصد عمليات تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق لبيعها وتصديرها للصين، متسائلة عن مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من الكمامات حال تفاقم تبعات فيروس كورونا