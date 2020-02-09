"عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية السيسي لإنهاء الأزمة الليبية

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية، بالقضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسى في كلمته أمام جلسة السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل خاصة أن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة.

وقال أباظة، في بيان، اليوم الأحد: "إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل 9 سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة والتعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني".

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي على أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة والسلطة وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها فضلًا عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقًا من أراضيها.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية بشأن الأزمة الليبية عندما أكد في كلمته أن هذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة ومن المؤسف أن التوافق الدولي الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة حيث لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح أو جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.

وطالب وكيل اللجنة، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتنفيذ الرؤية الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة داخل ليبيا ووقف التدخل الخارجي في الشأن الليبيى الداخلي خاصة من النظام التركي.