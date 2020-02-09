ورثة مصري يحصلون على 81 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات ورثة عامل مصري كان يعمل بمصنع كيميت للأعمال الخرسانية بالمملكة، وبلغ إجمالي مستحقاته 19 ألفا و377 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 81 ألفا و577 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض المستشار أحمد محمد رجائي، بمتابعة مستحقات ورثه "ماهر.ع.ا.م" الذي وافته المنية أثناء عمله بمصنع كيميت للأعمال الخرسانية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر المستشار العمالي أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع إدارة المصنع لحصول ورثة المتوفي على مستحقاته كاملة، وبلغت 19 ألفا و377 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 81 ألفا و577 جنيها مصريا تقريبا، وتم إرسالها علي حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين.