لم يشحنوا الكارت منذ عام.. ضبط حالات سرقة تيار كهربائي في قنا

كتب- محمد صلاح:

شنت شركات الكهرباء، حملات ميدانية مفاجئة لمتابعة معدلات سير الأعمال داخل القطاعات المختلفة وخاصة قطاعات الشئون التجارية والفنية بعد تزايد سرقات الكهرباء، مؤخرا وارتفاع معدلات الفقد الفني والتجارى بعدد من الشركات.

وبحسب مصدر تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ويزور منذ الصباح الباكر، المهندس سامي أبووردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء قنا لمتابعة معدلات الأداء وسير العمل، يرافقه رئيس قطاع قنا وقيادات القطاع.

ويقود رئيس الشركة حملة تفتيش مفاجئة على بعض المناطق التي تم تركيب عدادات مسبقة الدفع لها لمتابعة التزام المواطنين بشحن عداداتهم وضمان عدم تلاعبهم بالعدادات مسبقة الدفع، حيث ضبط عددا من المواطنين المخالفين اللذين لم يقوموا منذ عام بشحن العدادات مسبقة الدفع الخاصة بهم نهائيا والتلاعب فيها أيضا، مما نتج عنه وجود خسائر كبيرة.

وخلال جولته بقنا، وجه رئيس الشركة رئيس وقيادات قطاع قنا بضرورة تشكيل لجان وحملات تفتيش مفاجئة على المناطق المختلفة، خاصة التي تنتشر بها سرقات التيار الكهربائي مع متابعة معدلات تنفيذ العدادات مسبقة الدفع وشحنها باستمرار من خلال قيام الفنيين بمختلف القطاعات على مستوى الشركة التفتيش على صحة وسلامة العدادات مسبقة الدفع.

وتوعد رئيس الشركة بمعاقبة من يثبت تقصيره، مطالبا جميع القيادات والعاملين بقطاع قنا بالتكاتف مع بعضهم البعض وتفعيل الحملات والضبطيات القضائية لملاحقة المخالفين وسارقي التيار اللذين يمثلون عبئا على الشركة ويضعها في موقف حرج أمام رئيس وقيادات الشركة القابضة للكهرباء.