عبدالعال مداعبا النائب محمد الغول: "الوزير معندوش إلا آثار هتطلب منه إيه؟"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

داعب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب محمد الغول، بسبب حديثه مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الذي شارك في الجلسة العامة قائلا: "وزير الآثار معندوش غير الآثار، إيه الطلبات اللي حتطلبها منه؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، حول تعديلات قانون حماية الآثار، الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه.

وتابع عبدالعال مداعتبه للنائب محمد الغول: "الوزير معندوش ‘لا الآثار والسياحة والشركات متوقفة".