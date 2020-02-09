بناءً على طلب الخارجية.. "عربية النواب" تؤجل مناقشة طلبي إحاطة حول ليبيا وفلسطين

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت لجنة الشئون العربية، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة أحمد رسلان، رئيس اللجنة، وبحضور السفير علاء رشدي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لمناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة.

وجاءت الطلبات حول دور جامعة الدول العربية في عدد من القضايا العربية خاصة الأمن المائي العربي كتحدي رئيسي للأمن القومي العربي، وتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وتطورات مسار الحل السياسي في ليبيا وجهود مصر في هذا الشأن.

وقدمت وزارة الخارجية طلبًا بتأجيل طلبي الإحاطة الخاصين بفلسطين وليبيا لانشغال المسئولين عن الملفين في مؤتمرات خارج مصر، فيما تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالأمن المائي العربي وجاء الرد حول أن هذا الموضوع يحظى بأهمية من جانب جامعة الدول العربية حيث يوجد بها مجلس وزراء المياه العرب الذي يتولى مناقشة هذا الملف وبحث موضوعات المياه والأمن المائي العربي.

وتابعت الوزارة، أن هذه القضية ليست جديدة فمعظم الدول العربية تعاني من ندرة الموارد المائية منذ سنوات حيث تتسع الفجوة بين حجم الطلب على المياه والكمية المتوافرة منها وهي أزمة تعتبر من التحديات الخطيرة التي تواجه الدول العربية.