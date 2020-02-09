تشريعية النواب توافق على منحة صينية لمصر بمبلغ ٣٠٠ مليون يوان

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على قرارين جمهوريين وتأكيد عدم مخالفتهما الدستور.

وجاءت الأولى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩ لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر 2019.

ووفقا للاتفاقية تقدم حكومة الصين منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ 300 مليون يوان صيني تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا.

وجاء القرار الثاني برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي ٤ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.​