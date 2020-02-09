وزير الطيران: الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد شهد لها العالم بالكفاءة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عنبة، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطارات لضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين، أن السلطات المصرية استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية بمقاطعة هوبا بكفائة كبيرة، كما تمكنت من استعادة 32 صيادًا من اليمن بعد احتجازهم لأكثر من 3 أشهر.

واستعرضت الدكتورة أميرة السيد، رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ولمواجهة تسلل الفيروس إلى البلاد من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وفي مقدمتها رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في الحجر الصحي بجميع المطارات والكشف على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الصين سواء على الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، واتباع كافة المعايير والتعليمات الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وقالت أميرة السيد، إن جميع عيادات الحجر الصحي بالمطارات المصرية مزودة بكافة الاستعدادات والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالفحص الطبي، مضيفة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والمتابعة الدقيقة مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" للحد من انتشاره والتواصل بشكل يومي، ومتابعة المنشورات الدورية، والاجتماع مع الحجر الصحي المنوط باستقبال الرحلات في مطار 2، 3 لاتخاذ الإجراءت الطبية والوقائية وإعداد بيان بحالة المخاطر، فإذا كانت النسبة منخفضة يتم مناظرة الركاب على كل الرحلات، إما إذا كانت متوسطة يتم توزيع كروت المراقبة الصحية على جميع الرحلات وإملائها للمتابعة، وإذا كانت النسب مرتفعة يتم تعليق الرحلات بناء على تعليمات وزارة الطيران المدني.

وأكدت أنه تم عقد اجتماع للتوصل لتوصيات وتحديد درجات مخاطر والخطط البديلة والتواصل مع وزارة الصحة للتأكد أن الإجراءات المتبعة سليمة، لافتة إلى أن الاجتماعات استمرت حتى إجلاء المصريين القادمين من مدنية "ووهان"، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والكشف على جميع الركاب القادمين من الصين، وتطبيق معايير أعلى درجات الوقاية من خلال عيادات الحجر الصحي المزودة بكافة المستلزمات والمتابعة الدقيقة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني، أنه تم تقييم المخاطر ووضع خطط بديلة واتخاذ جميع التدابير الوقائية بجميع المطارات، والتأكيد من التزام العاملين بتعليمات الحجر الصحي واتباع التعليمات الخاصة بتهوية المكان وغسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف.

وقال الدكتور أيمن إمام محمد، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة من عدد من الدول ومنها تطهير الحاويات ومواجهة طرق الانتشار، مضيفًا أنه تم إدخال بعض الدول التي وصل إليها كورونا ضمن قائمة الدول التي يتم تطبيق المعايير عليها مثل سنغافورة واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

وأشار إمام إلى أن طرق فحص الركاب القادمين إلى مصر تشمل قياس درجة الحرارة عن بعد من خلال الجهاز الموصى به من منظمة الصحة العالمية وإذا وجد اشتباه يتم تحقيق الفرز الثانوي والفحص الثانوي والوبائي وفي حالة التأكد أو الاشتباه يتم الشخص إلى مستشفى الحميات.