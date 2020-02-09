صندوق تحيا مصر: نور حياة تستانف عملها بالمدارس الإبتدائية في 10 محافظات

كتب- محمد عبدالناصر

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الأحد، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية بعد توقفها خلال إجازة منتصف العام.

وتجري القوافل الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية وذلك في عشرة محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الأسكندرية، و مطروح مستهدفة أكثر من نص مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة. .

وبحسب بيان، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأضاف إنه خلال الفصلين الدراسيين الماضيين تم إجراء الكشف الطبي على نحو 630 ألف تلميذ، و توفير 67 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبي مجانا وذلك على النحو التالي:

36 ألف تلميذ في 59 مدرسة بمحافظة القليوبية، 90 ألف تلميذ في 112 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 102 ألف تلميذ في 149 مدرسة بمحافظة الشرقية، 55 ألف تلميذ في 86 مدرسة بمحافظة بني سويف، 88 ألف تلميذ في 121 مدرسة بمحافظة المنيا، ، 102 آلاف تلميذ في 108 مدارس بمحافظة قنا، 47 ألف تلميذ في 105 مدرسة بمحافظة الأقصر، 35 الف تلميذ في 43 مدرسه بمحافظة السويس، 66 ألف تلميذ في 76 مدرسة بمحافظة الاسكندرية، 16 ألف تلميذ في 30 مدرسة بمحافظة مطروح.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.