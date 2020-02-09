عناق ومصافحة.. حسن حمدي وممدوح يشاركان في افتتاح مستشفى الناس بشبرا

كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

شارك حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، وممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في حفل افتتاح مستشفى الناس للأطفال بشبرا، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان والشخصيات العامة والفنانين.

وخلال حضور افتتاح المستشفى، صافح وعانق حسن حمدي ممدوح عباس في أجواء صداقة وبما يوضح وجود علاقة قوية بينهما.

وكان حسن حمدي هو الرئيس الثالث عشر للنادي الأهلي، ونائبًا للرئيس أثناء فترة رئاسة صالح سليم، ولعب في صفوف نادي الأهلي كمدافع ولاعب في خط الوسط بين 1960 و1970.

وتراس ممدوح عباس، نادي الزمالك لفترتين الأولى بالتعيين من العام 2006 إلى 2008، والثانية عندما انتخب رئيسًا للنادي في مايو 2009، غير أنه لم يستمر في المنصب لأكثر من عام بعدما أصدر المجلس القومي للرياضة قرار بحل المجلس على خلفية الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضى منصور ببطلان انتخابات الزمالك عام 2008 بسبب أخطاء إدارية في العملية الانتخابية، وعاد للمنصب من جديد بعد تنازل مرتضى منصور عن القضية حتى تولى كمال درويش رئاسة النادي عام 2013.