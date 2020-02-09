أول ظهور لمايا مرسي عقب وفاة نجلها.. افتتاح مستشفى الناس بشبرا الخيمة

كتب- محمد سامي:

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مستشفى الناس بشبرا الخيمة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ومن بينهم الدكتورة "مايا مرسي" رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، زارت مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، بمرافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السابق، واستقبلتهم النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، بحضور النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفي.

وأشادت الوزيرة، بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.