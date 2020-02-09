نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المبنى الرئيسي لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، على هامش جولته بمدينة القاهرة الجديدة، اللمسات النهائية للمبنى الرئيسي بمجمع التراخيص الجديد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، استعداداً لافتتاحه رسمياً ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، أثناء جولته التى رافقه خلالها، المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة، بتذليل أي صعوبات أو أي مشكلات تخص مجمع التراخيص الجديد ومحيطه، لسرعة افتتاحه أمام الجمهور لتحقيق الاستفادة المطلوبة، حيث من المقرر أن يخدم المشروع قاعدة كبيرة من قاطني القاهرة الجديدة ومدينة نصر.

كما قام ممدوح، بالمرور على طريق العين السخنة القديم، والذي يتم تطويره ورفع كفاءته حالياً من قبل الهيئة الهندسية طبقاً للبروتوكول المبرم مع جهاز المدينة، موجهاً بدفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

وأختتم المهندس عبدالمطلب ممدرح، جولته بالمدينة، بتفقد روافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وكذا أعمال مشروع إنشاء خط مياه معالجة قطر"1500مم" بطول "17 كيلو متراً"، الخارج من محطة معالجة الصرف الصحي بطريق العين السخنة وحتى أعمال ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.

من جانبه قال المهندس جمال طلعت: يتكون المبنى الرئيسي بمجمع التراخيص الجديد بالتجمع الثالث من (بدرومين + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وتم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل من حساب مجلس أمناء القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس جمال طلعت إلى أن إجمالى مساحة مجمع التراخيص الجديد حوالى "15000 م2"، موضحا أن الأعمال بالمشروع شملت استحداث استراحة للمواطنين، بالإضافة إلى خدمة النداء الآلي المرقم وساحات فحص متميزة للسيارات.​