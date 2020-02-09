حدث ليلاً| نشاط السيسي في إثيوبيا وهجوم تايلاند

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يلتقي رئيس وزراء كندا في أديس أبابا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بمقر إقامته بأديس أبابا.

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بحثا أزمة ليبيا.. السيسي يلتقي رئيس الجزائر في أديس أبابا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في مقر إقامة بأديس أبابا.

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شكري: مصر لديها إرادة للوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأربعاء المقبل سيشهد اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن حول سد النهضة.

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مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على صيدلي بمطار القاهرة

كشفت مصادر أمنية، زيف ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول ضبط صيدلى مصرى الجنسية دون وجه حق بمطار القاهرة الدولى حال عودته من إحدى الدول الأجنبية.

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جابر نصار يكشف عن تفاصيل إصدار قرار منع ارتداء النقاب داخل جامعة القاهرة

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن قرار منع ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة صدر في بداية العام الدراسي سبتمبر عام 2015.

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متحدث الصحة عن «كورونا»: لا يوجد حالات مصابة في مصر حتى الآن

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "معندناش رفاهية إننا نخبي وجود حالات مصابة حتى الآن، ونرسل يوميًا تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية ولا يوجد داخل مصر أى حالات مصابة".

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"لدينا عجز في المدرسين".. "التعليم" تنفي إلغاء مسابقة تعيين الـ120 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم: "إنه لا إلغاء لمسابقة تعيين الـ120 ألف معلم، ولدينا عجز في المدرسين بأرقام كبيرة"، معقبًا: "مسابقة الـ120 ألف معلم انتهى منهم نحو 40 ألف معلم من الاختبارات وأصبحوا جاهزين للتعاقد".

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إجراءات عاجلة من الكهرباء للتصدى لظاهرة سرقات التيار والتلاعب فى العدادات

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مخالفات يتبعها بعض المواطنين متمثلة فى التلاعب بعدادات الكهرباء المختلفة.

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"الزراعة": قضينا على "حوريات" الجراد.. وخطوط دفاعية في حلايب وشلاتين

​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الجراد، استمرار الطوارئ ورفع حالة اليقظة ومنع الراحات، استعدادًا لمكافحة أسراب جراد قد تصل إلى الأراضي المصرية، عقب أن ضربت عددًا من الدول المجاورة.

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هجوم تايلاند.. مقتل 20 واحتجاز رهائن وبث مباشر على "فيسبوك" (فيديوهات)

لم يمر سوى سويعات قليلة على حادث الهجوم الذي نفذه جندي مسلح في تايلاند، على مركز تجاري في مدينة كورات شمال شرقي تايلاند، حتى بدأت وسائل الإعلام المحلية في نشر تفاصيل عن الواقعة.

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"علاج إجباري".. الشرطة الصينية تعتقل المصابين بفيروس كورونا (فيديوهات)

تتسارع وتيرة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المُتفشّي منذ شهرين؛ ففي غضون 24 ساعة وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى كوريا الشمالية؛ لتُصبح بذلك الدولة الـ29 التي تُسجل إصابات بالفيروس الجديد.

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ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الصين إلى اكثر من 37 ألف شخص

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين اليوم الأحد إلى 37 ألفا و 198 شخصا.

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اعتقالات وعنف خلال مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا

أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية أن 32 شخصا احتجزوا لفترة وجيزة السبت خلال مظاهرات السترات الصفراء في باريس، كما تم إصدار140 تحذيرًا شفهيًا.

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