إجراءات عاجلة من الكهرباء للتصدى لظاهرة سرقات التيار والتلاعب فى العدادات

كتب - محمد صلاح:

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مخالفات يتبعها بعض المواطنين متمثلة فى التلاعب بعدادات الكهرباء المختلفة، سواء قديمة أو إلكترونية أو مسبقة الدفع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وضع آليات واستراتيجية جديدة لتكثيف حملات التفتيش وتفعيل الضبطية القضائية.

وأشار حمزة، فى تصريحات لمصراوى، أن معدلات سرقة التيار تمثل عبئا على شركات التوزيع التى تعدت لأكثر من ٢.٤ جنيه على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء لإعادة فتح توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات بعد توقفها لفترة مما سيساهم فى خفض معدلات السرقات .

وأوضح أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سوف يعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الجارى مع مندوبى الصحف ووسائل الإعلام؛ لشرح القواعد والضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واقراراها حتى تتمكن شركات التوزيع من فتح أبوابها أمام المخالفين لتوفيق اوضاعهم.

وشدد على أن اللوائح الخاصة بغرامات سرقات التيار واضحة، وأى مخالفة لشروط التعاقد سيتم تعريض صاحبها للمسائلة القانونية، والضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وفسخ التعاقد معه .