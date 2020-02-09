أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

​اليوم.. "عربية النواب" تناقش مسار الحل السياسي في ليبيا

05:01 ص الأحد 09 فبراير 2020
​اليوم.. "عربية النواب" تناقش مسار الحل السياسي في ليبيا

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تشهد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة.

ويتضمن الطلبين، دور جامعة الدول العربية في أزمة الأمن المائي العربي، بالإضافة إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، وما آخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وآخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، واستعراض جهود مصر في هذا الشأن.

وتناقش لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة الناب طارق رضوان، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا.

مجلس النواب ليبيا لجنة الشئون العربية طلبات الإحاطة

الخبر التالى:

التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي أمام خطة النواب ... الاثنين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان