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​وزيرة التخطيط: نستهدف تنمية 147 قرية ضمن الأكثر فقرًا في 2020

11:34 م السبت 08 فبراير 2020
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كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرى الأكثر فقرًا، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري 147 قرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وشباب البرنامج الرئاسي.

وتابعت الوزيرة، خلال ورشة العمل التي ينظمها حزب "مستقبل وطن"، اليوم السبت، أن ملف المصانع المتوقفة من أبرز الموضوعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على خلق مميزات تنافسية، ويتم التركيز على قطاع يتضمن كل مقومات النجاح، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التصور الكامل بشأن تعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج لتعظيم القدرة التنافسية.

وأضافت "السعيد" أن الوزارة أطلقت أيضًا مبادرة "الصندوق الخيري" لدعم قطاع التعليم بمشاركة عددٍ من البنوك، موضحة أنه تم عمل وثيقة، وسيتم توجيه العائد منها، لدعم قطاع التعليم خصوصًا التعليم الفني.

هالة السعيد السيسي وزارة التخطيط الجمعيات الأهلية حزب مستقبل وطن

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