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وزير الزراعة: اختيار القيادات يخضع للتقييم والقدرة على الأداء

10:58 م السبت 08 فبراير 2020
وزير الزراعة: اختيار القيادات يخضع للتقييم والقدرة على الأداء

الوزير السيد القصير

كتب - أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية.

يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.

وناشد وزير الزراعة - في تصريح اليوم السبت - وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي.​

السيد القصير وزارة الزراعة

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