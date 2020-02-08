بسبب 3 قضايا.. مصدر: وزارة الصحة تتقدم ببلاغ ضد نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة تقدمت اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام، ضد النقابة العامة للأطباء.

وأضاف المصدر -في تصريحات لمصراوي- أن البلاغ تضمن عدة قضايا محل خلاف بين النقابة والوزارة، منها "اتهام النقابة بالعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، عبر محاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل".

وتابع أن "البلاغ تضمن اتهام موجه لنقابة الأطباء بالتحريض على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب".

كما تضمن البلاغ "اتهام النقابة بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسئولي الوزارة بالتسبب في حادث طبيبات المنيا، إلى جانب اتهام مسئولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة".

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