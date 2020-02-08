مساعد وزيرة الصحة: لا تخافوا علينا من كورونا.. قادرون على هزيمة أي شئ

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، رسالة من داخل فندق إقامة المصريين العائدين من ووهان الصينية، قائلًا: "لا تخافوا علينا من كورونا، ولا على مصر، فالمصريين قادرون بحق على هزيمة أي شئ".

ويقضي 203 مصري عادوا من الصين الأحد الماضي، حجرًا صحياً لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامتهم من الإصابة فيروس كورونا المستجد، ومعهم عدد من الأطباء والعاملين بفندق المشير، ومعهم عدد من قيادات وزارة الصحة بينهم "السبكي".

وقال "السبكي"، عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم السبت: "رسالتي اليوم لكل مقاتل مرابط معنا هنا في مطروح، لكل بطل قرر من اليوم الأول أن يحارب عدوا لا يراه ولا يسمعه، متزودا في ذلك بحب الوطن وعازما على الحفاظ على الأمن القومي الصحي، حتى لو كلفه الأمر حياته، ومتشوقا لرؤية إخوته القادمين من ووهان الصينية، وأصبحنا أسرة واحدة قوامها أكثر من 700 فرد من بين إخواننا العائدين والفرق المشاركة من أبطال وزارة الصحة والقوات المسلحة، نعيش في نفس المكان على قلب رجل واحد".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لا تخافوا علينا من كورونا، ولا على مصر، فالمصريين قادرون بحق على هزيمة أي شئ.. تحيا مصر آمنة".

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